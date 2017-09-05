Самолет компании JAL совершил экстренную посадку в Токио из-за возгорания в двигателе

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ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 777 японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда из-за возгорания в двигателе. Об этом сообщило во вторник министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
Самолет следовал по маршруту Токио - Нью-Йорк. Отмечается, что возгорание могло произойти из-за попадания в двигатель птицы.
На борту находились 250 пассажиров и членов экипажа. О пострадавших не сообщается.