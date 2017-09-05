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ABC: восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Филадельфии

Происшествия
5 сентября, 8:05 UTC+3 ТАСС

Водитель заявила, что у ее автомобиля отказали тормоза

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 сентября. По меньшей мере восемь человек получили травмы в понедельник после того, как женщина на автомобиле въехала в толпу людей, устроивших вечеринку на одной из улиц города Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом в понедельник сообщила телекомпания ABC.

Пострадавшие, среди которых была беременная женщина, были доставлены в больницы.

Водитель сообщила, что у ее автомобиля отказали тормоза. По данным телекомпании, полиция, однако, собирается предъявить женщине обвинение за вождение в нетрезвом виде. Расследование инцидента продолжается.

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