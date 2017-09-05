Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова

Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата ВороненковаПроисшествия 5 сентября, 8:48
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские следователи получили ответ на запрос по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.
"Ответ от украинской стороны получен", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем, ссылаясь на тайну следствия, он не стал рассказывать содержание ответа. Источник напомнил, что в России также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства Вороненкова - гражданина РФ.
Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта, когда в сопровождении охраны выходил из гостиницы. К нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.
Накануне заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что следствие по делу об убийстве Вороненкова почти завершено. "Убийство фактически раскрыто", - сказал он в интервью украинскому изданию Insider, добавив, что результаты будут доведены до общественности тогда, как это "позволят интересы следствия".