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Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова

Происшествия
5 сентября, 8:48 UTC+3 МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Ранее замгенпрокурора Украины сообщил, что дело "фактически раскрыто"

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© Петр Сивков/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские следователи получили ответ на запрос по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

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"Ответ от украинской стороны получен", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем, ссылаясь на тайну следствия, он не стал рассказывать содержание ответа. Источник напомнил, что в России также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства Вороненкова - гражданина РФ.

Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта, когда в сопровождении охраны выходил из гостиницы. К нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

Накануне заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что следствие по делу об убийстве Вороненкова почти завершено. "Убийство фактически раскрыто", - сказал он в интервью украинскому изданию Insider, добавив, что результаты будут доведены до общественности тогда, как это "позволят интересы следствия". 

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Персоны
Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Убийство Дениса Вороненкова
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