Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские следователи получили ответ на запрос по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Ответ от украинской стороны получен", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем, ссылаясь на тайну следствия, он не стал рассказывать содержание ответа. Источник напомнил, что в России также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства Вороненкова - гражданина РФ.

Экс-депутат был убит в Киеве 23 марта, когда в сопровождении охраны выходил из гостиницы. К нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

Накануне заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что следствие по делу об убийстве Вороненкова почти завершено. "Убийство фактически раскрыто", - сказал он в интервью украинскому изданию Insider, добавив, что результаты будут доведены до общественности тогда, как это "позволят интересы следствия".