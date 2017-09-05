Суд оставил под домашним арестом подростка, распылившего газ в лицо бойцу ОМОН

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник отклонил апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста несовершеннолетнему участнику несанкционированной акции в центре Москвы, распылившему газ в лицо сотруднику спецназа ОМОН. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката Бадамшина - без удовлетворения", - огласила решение судья.
11 августа Басманный суд Москвы продлил подростку меру пресечения до 13 сентября.
Как заявил ТАСС после заседания адвокат Сергей Бадамшин, его подзащитному осталось ознакомиться с полутора томами уголовного дела. "По делу, которое содержит всего три тома, очень много экспертиз, в том числе ДНК-экспертиза", - сказал защитник. "7 сентября Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении моему подзащитному срока ареста еще на один месяц", - добавил он.
Подросток обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти") и содержится под домашним арестом. Суд разрешил ему посещать школу, а также общаться с преподавателями, адвокатами, следователями и родственниками. Как ранее рассказывала в суде мать обвиняемого, он заканчивает обучение и собирается поступать в вуз, ранее никогда не привлекался к уголовной ответственности.
По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции на Тверской улице подросток распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику спецназа ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, который находился при исполнении служебных обязанностей. В результате боец получил ожог глаз, ему была оказана медицинская помощь.