На Дальнем Востоке пограничники нашли два тайника с красной икрой на 25 млн рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району совместно с представителями Росрыболовства обнаружили два тайника с незаконно добытой красной икрой на 25 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В оборудованных злоумышленниками подземных бункерах обнаружено 413 кубоконтейнеров с икрой общим весом около 8,5 тонн. Ориентировочная стоимость изъятой икры составляет более 25 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

По данному факту проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Всего за первое полугодие 2017 года пограничники изъяли более 577 тонн незаконно добытых водных биоресурсов в Дальневосточном регионе и наложили штрафы на более 88 млн рублей.