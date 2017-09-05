Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полицейские доставили в отдел полиции ученика, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Инватеевке и разбросал дымовые шашки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы", - сказал собеседник агентства.