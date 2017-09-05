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Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке

Происшествия
5 сентября, 12:01 дата обновления: 5 сентября, 12:05 UTC+3

В результате инцидента пострадали четыре человека

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Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полицейские доставили в отдел полиции ученика, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Инватеевке и разбросал дымовые шашки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка Московской области учащийся, 2002 года рождения, разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Четыре человека госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

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