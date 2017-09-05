Феоктистов написал заявление в ФСБ о вымогательстве Улюкаевым взятки со слов Сечина

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Генерал ФСБ Олег Феоктистов, ранее занимавший должность замглавы "Роснефти" - главы СБ компании, со слов главы НК Игоря Сечина написал заявление директору ФСБ Александру Бортникову в связи с вымогательством министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым взятки в размере $2 млн за положительную оценку покупки "Роснефтью" компании "Башнефть.
Это следует из материалов дела, оглашенных в Замоскворецком суде Москвы.
"Улюкаев обратился к Сечину с требованием выплаты суммы в размере $2 млн за обещание покровительства и согласия с проведением сделки с "Башнефтью", - говорится в оглашенных материалах.
Из них следует, что Феоктистов лично написал заявление на имя Бортникова, а Сечин поставил под ним вторую подпись. После оглашения заявления Феоктистова прокурор приступил к чтению материалов оперативной разработки Улюкаева, которая включала наблюдение над ним и проведение оперативного эксперимента по подготовке суммы взятки, пометке купюр и организации их передачи Улюкаеву.