Улюкаев при задержании сообщил, что в сумке с $2 млн находится вино от его друга

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев при задержании в офисе "Роснефти" сообщил, что в сумке с $2 млн находится вино, полученное в подарок от его друга. Это следует из материалов дела, оглашенных в Замоскворецком суде Москвы.
"Машина Улюкаева была блокирована при выезде сотрудниками ФСБ, отвечая на вопрос оперативных работников, Улюкаев и водитель Макаров пояснили, что в сумке вино, полученное в подарок от друга", - говорится в материалах дела.
Улюкаев пояснил сотрудникам ФСБ, что касался ручки сумки, но не открывал ее. "Ввиду низкой температуры воздуха Улюкаеву было предложено пройти во внутренне помещение компании "Роснефть". Улюкаев отказался вынимать сумку из багажника, и сотрудник ФСБ перенес сумку коричневого цвета", - говорится в протоколе обыска.
Ключ от сумки был предоставлен Улюкаевым, который заявил, что получил его от Сечина на состоявшейся перед этим встрече. Специалисты ФСБ открыли сумку и обнаружили там двадцать пачек купюрами $100 на общую сумму $200 тыс., а также герметичные целлофановые пачки с долларами США.