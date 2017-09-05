"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни

ТАСС, 5 сентября. Житель Москвы Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в дачном поселке в Тверской области, в ходе судебного процесса, который во вторник проходит в Тверском областном суде, попросил приговорить его к смертной казни.

"Егоров в суде попросил применить к нему смертную казнь", - сообщили ТАСС в суде.

Преступление было совершено в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. По данным следствия, Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.

В ходе расследования было установлено, что вечером 3 июня Егоров распивал с дачниками спиртные напитки на одном из участков. Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.