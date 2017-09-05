Конфликт в школе мог стать причиной стрельбы в Ивантеевке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Внутришкольный конфликт, по одной из версий, мог стать причиной стрельбы, устроенной старшеклассником в подмосковной Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас с подростком работают сотрудники полиции. По одной из версий, причиной случившего мог стать конфликт ученика с учительницей или с одноклассниками. Сейчас ведется разбирательство", - сказал источник. По его словам, мальчик готовился к нападению и продумал все заранее.

Другой источник сообщил, что сначала подросток, ученик 9 "А" класса, разбросал по коридору несколько взрывпакетов, были слышны громкие хлопки, из здания пошел дым. После этого школьник зашел в класс и выстрелил в учительницу из травматического пистолета, который, по предварительным данным, взял у отца. Трое детей, по предварительной информации, выпрыгнули из окна и получили травмы.

Подросток был доставлен в отдел полиции, его опрашивают в присутствии родителей.