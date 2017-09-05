Конфликт в школе мог стать причиной стрельбы в Ивантеевке

Чемпион мира по версии WBA британец Джошуа проведет бой с болгарином Пулевым 28 октябряСпорт 5 сентября, 13:40
Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 13:29
Бразилец Брандао укусил соперника на турнире в Дагестане и спровоцировал потасовкуСпорт 5 сентября, 13:23
Главный тренер "Атлетико" Симеоне продлил контракт с клубом до 2020 годаСпорт 5 сентября, 13:07
Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить ШараповуСпорт 5 сентября, 13:06
Осень принесла жару в Крым, дожди на Дальний Восток и заморозки в СибирьВ стране 5 сентября, 13:04
Александр Медведев: отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКАСпорт 5 сентября, 12:58
Лагерные шрамы Соловецкого монастыряВ стране 5 сентября, 12:56
В ЮУрГУ проектируют уникальную ветроэнергетическую установку арктического исполненияНовости партнеров 5 сентября, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Внутришкольный конфликт, по одной из версий, мог стать причиной стрельбы, устроенной старшеклассником в подмосковной Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Сейчас с подростком работают сотрудники полиции. По одной из версий, причиной случившего мог стать конфликт ученика с учительницей или с одноклассниками. Сейчас ведется разбирательство", - сказал источник. По его словам, мальчик готовился к нападению и продумал все заранее.
Другой источник сообщил, что сначала подросток, ученик 9 "А" класса, разбросал по коридору несколько взрывпакетов, были слышны громкие хлопки, из здания пошел дым. После этого школьник зашел в класс и выстрелил в учительницу из травматического пистолета, который, по предварительным данным, взял у отца. Трое детей, по предварительной информации, выпрыгнули из окна и получили травмы.
Подросток был доставлен в отдел полиции, его опрашивают в присутствии родителей.