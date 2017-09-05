Обвинение потребовало пожизненного лишения свободы для "тверского стрелка"

ТАСС, 5 сентября. Сторона обвинения потребовала пожизненного лишения свободы для жителя Москвы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек на территории одного из дачных поселков Тверской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Тверского областного суда, где проходят прения сторон.

"Признать Егорова виновным по предъявленному обвинению. Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - приводит пресс-служба требования обвинения.

В суде добавили, что государственный обвинитель попросил, чтобы Егоров первые пять лет отбывал наказание в тюрьме, а последующие годы - в колонии особого режима. Также гособвинитель потребовал удовлетворить иски потерпевших в полном объеме.

Преступление было совершено в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. По данным следствия, Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Подозреваемого задержали на месте преступления.