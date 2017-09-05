Обвинение потребовало пожизненного лишения свободы для "тверского стрелка"

Чемпион мира по версии WBA британец Джошуа проведет бой с болгарином Пулевым 28 октябряСпорт 5 сентября, 13:40
Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 13:29
Бразилец Брандао укусил соперника на турнире в Дагестане и спровоцировал потасовкуСпорт 5 сентября, 13:23
Главный тренер "Атлетико" Симеоне продлил контракт с клубом до 2020 годаСпорт 5 сентября, 13:07
Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить ШараповуСпорт 5 сентября, 13:06
Осень принесла жару в Крым, дожди на Дальний Восток и заморозки в СибирьВ стране 5 сентября, 13:04
Александр Медведев: отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКАСпорт 5 сентября, 12:58
Лагерные шрамы Соловецкого монастыряВ стране 5 сентября, 12:56
В ЮУрГУ проектируют уникальную ветроэнергетическую установку арктического исполненияНовости партнеров 5 сентября, 12:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 сентября. Сторона обвинения потребовала пожизненного лишения свободы для жителя Москвы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек на территории одного из дачных поселков Тверской области. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Тверского областного суда, где проходят прения сторон.
"Признать Егорова виновным по предъявленному обвинению. Назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы", - приводит пресс-служба требования обвинения.
В суде добавили, что государственный обвинитель попросил, чтобы Егоров первые пять лет отбывал наказание в тюрьме, а последующие годы - в колонии особого режима. Также гособвинитель потребовал удовлетворить иски потерпевших в полном объеме.
Преступление было совершено в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. По данным следствия, Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Подозреваемого задержали на месте преступления.