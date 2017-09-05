Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник, устроивший стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, во время нападения ударил учителя кухонным топориком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"По имеющимся данным, сегодня, 5 сентября, 15-летний ученик 9-го класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия", - сообщили в прокуратуре.
По данным прокуратуры, в результате возникшей паники несколько детей получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы. Ученик доставлен в отдел полиции для допроса.
"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова прокуратура города Ивантеевки проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ход доследственной проверки, проводимой следственным органом, взят прокуратурой на контроль. На месте происшествия находится прокурор Ивантеевки Сергей Кошелев.