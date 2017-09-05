Таможенники и ФСБ обезвредили контрабандистов угля в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники южного таможенного управления совместно с представителями пограничного управления ФСБ обезвредили группировку, которая в Ростовской области занималась контрабандой каменного угля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе окружного таможенного управления.

"Сотрудниками управления пресечена незаконная деятельность группы лиц, организовавшей контрабандное перемещение из России в Польшу каменного угля-антрацита весом около 7 тыс. тонн стоимостью 38 млн. рублей. При взаимодействии с сотрудниками ФСБ установлено, что владелец иностранной компании-контрагента оказывал непосредственное влияние на деятельность российской фирмы. По его указанию директор компании, экспортирующей уголь из Ростовской области в Польшу, предоставлял в таможенный орган недостоверные сведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в декларациях указывались компании, которые не имели лицензии или разрешения на добычу и переработку полезных ископаемых. Постановлением правительства РФ каменный уголь-антрацит входит в перечень стратегически важных ресурсов.

В отношении подозреваемых возбуждено пять уголовных дел. Расследование продолжается.