Глава Подмосковья взял на контроль ситуацию в Ивантеевке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию в подмосковном городе Ивантеевка, где подросток утроил стрельбу в школьном классе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства и губернатора области.

"Расследование ЧП, которое случилось в школе в Ивантеевке, держу на личном контроле. Обо всех изменениях мне докладывают в оперативном режиме", - процитировали Воробьева в пресс-службе.

Специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь учительнице и школьникам. "Их жизни ничего не угрожает", - отметил Воробьев.

По последним данным, нападавший подросток задержан, правоохранительными органами ведется расследование.