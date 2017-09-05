Глава Подмосковья взял на контроль ситуацию в Ивантеевке

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию в подмосковном городе Ивантеевка, где подросток утроил стрельбу в школьном классе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства и губернатора области.
"Расследование ЧП, которое случилось в школе в Ивантеевке, держу на личном контроле. Обо всех изменениях мне докладывают в оперативном режиме", - процитировали Воробьева в пресс-службе.
Специалисты оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь учительнице и школьникам. "Их жизни ничего не угрожает", - отметил Воробьев.
По последним данным, нападавший подросток задержан, правоохранительными органами ведется расследование.