Трое школьников пострадали, выпрыгнув из окон школы в Ивантеевке после стрельбы

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Трое школьников пострадали, выпрыгнув из окон после открытия стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщила и.о. старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Варвара Заева.
"Подростки испугались и трое выпрыгнули из окна. По предварительным данным, у одного мальчика перелом, у двоих - ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает", - сказала она.
В свою очередь в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщили, что все четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. "Трое детей и взрослый находятся в состоянии средней тяжести", - сказал сотрудник пресс-службы.
Кроме того, как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в эфире телеканала "Россия 24", пострадавшая женщина в возрасте 38 лет имеет травму волосистой части головы, трое пострадавших подростков 15 лет - переломы конечностей. "Все четверо находятся в центральной районной больнице Ивантеевки и осмотрены врачами", - сказал он.
Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке. По предварительным данным, 15-летний школьник пронес пневматическое оружие под плащом, в классе он достал его и открыл стрельбу. Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков.