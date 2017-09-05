Трое школьников пострадали, выпрыгнув из окон школы в Ивантеевке после стрельбы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Трое школьников пострадали, выпрыгнув из окон после открытия стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом ТАСС сообщила и.о. старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Варвара Заева.

"Подростки испугались и трое выпрыгнули из окна. По предварительным данным, у одного мальчика перелом, у двоих - ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает", - сказала она.

В свою очередь в пресс-службе подмосковного Минздрава сообщили, что все четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. "Трое детей и взрослый находятся в состоянии средней тяжести", - сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в эфире телеканала "Россия 24", пострадавшая женщина в возрасте 38 лет имеет травму волосистой части головы, трое пострадавших подростков 15 лет - переломы конечностей. "Все четверо находятся в центральной районной больнице Ивантеевки и осмотрены врачами", - сказал он.

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в школе в подмосковной Ивантеевке. По предварительным данным, 15-летний школьник пронес пневматическое оружие под плащом, в классе он достал его и открыл стрельбу. Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков.