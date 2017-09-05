Прокуратура в Петербурге проверяет недопуск в школу ученицы на инвалидной коляске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию об ученице одной из школ в Приморском районе Петербурга, которую 1 сентября не пустили на учебу из-за инвалидной коляски. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Петербурга Юлиана Алексеева.

"Проверка проводится по сообщениям СМИ. Насколько нам известно, на телевидение обратились родители школьницы. В рамках проверки будет установлено почему девочку не пустили в школу", - сказала Алексеева.

"По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - добавили в горпрокуратуре.