Прокуратура в Петербурге проверяет недопуск в школу ученицы на инвалидной коляске

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию об ученице одной из школ в Приморском районе Петербурга, которую 1 сентября не пустили на учебу из-за инвалидной коляски. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Петербурга Юлиана Алексеева.
"Проверка проводится по сообщениям СМИ. Насколько нам известно, на телевидение обратились родители школьницы. В рамках проверки будет установлено почему девочку не пустили в школу", - сказала Алексеева.
"По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - добавили в горпрокуратуре.