Суд 2 октября продолжит слушания по делу о ДТП в Балашихе, где погиб ребенок

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Железнодорожный суд Московской области 2 октября продолжит слушания дела в отношении Ольги Алисовой, сбившей насмерть в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Заседание отложено на 2 октября, так как адвокат Алисовой сегодня не явилась, но представила суду заявление, что она будет в отпуске. Кроме того, представитель потерпевших также подал заявление, что у него будет отпуск", - сказала она.

4 сентября суд приступил к слушаниям по делу в открытом заседании. Его открыла прокурор, зачитав обвинительное заключение. Согласно заключению, Алисова проявила преступную небрежность, выразившуюся в неприятии своевременных мер, не применив мер к снижению скорости, создала опасную ситуацию, несмотря на то, что имела возможность обнаружить пешехода, в результате чего произвела наезд на несовершеннолетнего мальчика. Прокурор подчеркнула, что после изучения материалов дела не сомневается в обоснованности обвинений.

Адвокат Алисовой на подготовительной стадии процесса просила о возвращении дела в прокуратуру в связи с тем, что при обыске был изъят и "пропал" мобильный телефон обвиняемой. Алисова также просила суд приобщить к материалам дела заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя, проводившего обыск. Суд отказал в удовлетворении обоих доказательств, прокурор, в свою очередь, пояснила, что телефон Алисовой не пропал, а приобщен к "материалам другого дела".

Сама обвиняемся частично признала свою вину. "Я признаю, что мои действия повлекли смерть человека, но это был несчастный случай, я не могла его видеть, и я не разговаривала по мобильному телефону", - сказала она.

На следующей стадии процесса суд исследует доказательства стороны обвинения, затем допросит обвиняемую и изучит улики, представленные стороной защиты.

В чем обвиняется

Согласно принятому ранее решению суда, Алисова на время процесса будет находиться под стражей, мера пресечения ей продлена до 30 января 2018 года.

ДТП произошло 23 апреля во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. 31-летняя жительница Подмосковья, управлявшая легковым автомобилем, совершила наезд на малолетнего ребенка. Как ранее сообщалось в СМИ, автомобиль протащил его не менее 10 метров. В крови погибшего ребенка, согласно данным экспертизы, было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

Уголовное дело против Алисовой было возбуждено 16 мая. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").