При передаче денег Улюкаеву Сечин извинился, что "затянули с исполнением поручения"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Прокурор во вторник на заседании Замоскворецкого суда Москвы огласил аудиозапись, из которой следует, что глава "Роснефти" Игорь Сечин при передаче занимавшему на тот момент пост главы Минэкономразвития Алексею Улюкаеву ключей от сумки с $2 млн шутливо извинялся за то, что "затянул с исполнением поручения", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приношу извинения, что затянули исполнение поручения. В командировке были, но можешь считать, что собрали объем. На, держи, вот ключ, пойдем", - говорит на записи человек, идентифицированный следствием как Сечин.

Из записи также следует, что Сечин дает указание отнести "корзинку" в отдельную комнату. В продолжении разговора Сечин и Улюкаев, обращавшиеся друг к другу на ты и по именам, обсудили проекты "Роснефти". Сечин также пожаловался Улюкаеву на высокую налоговую нагрузку "Роснефти", достигающую 80% при мировом уровне приблизительно в 40%.

В разговоре Сечин и Улюкаев вели себя по-дружески. Улюкаев обещал Сечину поддержку в его проектах и соглашался с излишней налоговой нагрузкой "Роснефти". "Это близорукая политика", - сказал Улюкаев.

Сечин, который встретил прибывшего в офис "Роснефти" Улюкаева на улице, советовал ему одеваться теплее, а на прощание пожелал удачи.