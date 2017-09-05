На путях на Белорусском направлении МЖД обнаружили бесхозный предмет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Посторонний предмет обнаружен на втором главном пути недалеко от остановочного пункта Тестовская Московской железной дороги (МЖД), его проверяют правоохранители. Инцидент не повлиял на график движения поездов, сообщили ТАСС в управлении железной дороги.

"Сегодня в 13:00 мск рядом с остановочным пунктом Тестовская на втором главном пути, по которому поезда идут в сторону Москвы, был обнаружен посторонний предмет. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку предмета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пока ситуация не влияет на график движения пригородных поездов, из Москвы электрички отправляются по графику, только два электропоезда проследовали с отклонением от расписания 10 минут.

В сторону Москвы ближайший пригородный поезд этот участок пройдет в 14:52 мск. На Белорусском направлении проходят плановые ремонтно-путевые работы, поэтому действует обеденное технологическое "окно".

Ранее во вторник в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу ТАСС сообщили, что полиция проверяет бесхозный предмет у железнодорожной станции Фили Смоленского направления Московской железной дороги. Информации о задержках движения поездов не поступало.