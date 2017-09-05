Подросток в школе в Ивантеевке выстрелил в учителя после того как она выгнала его с урока

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученик 9-го "А" класса школы подмосковной Ивантеевки выстрелил в учительницу, после того как она выгнала его с урока из-за внешнего вида. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Мальчик опоздал на урок информатики. Он пришел в берцах и длинном черном плаще. 38-летняя учительница сделала ему замечание из-за такого внешнего вида, потом она вывела его из класса. Ученики утверждают, что подросток и учительница говорили на повышенных тонах, потом раздался звук выстрела и крики педагога", - сказал источник. При этом подросток вернулся назад в класс.
Испуганные ученики спрятались в подсобном помещении класса, заблокировав дверь. "В это время стрелок выкрикивал угрозы, после этого раздались громки хлопки, подросток начал взрывать взрывпакеты, дети выпрыгивали из окон кабинета, который расположен на втором этаже", - рассказал источник. В результате две девочки и мальчик госпитализированы. "Все они получили переломы", - уточнил источник.
Устроившего стрельбу подростка задержали. У него были обнаружены два самодельных взрывпакетов и пневматическое ружье.