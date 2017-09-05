У стрелявшего в ивантеевской школе подростка нашли два взрывпакета и пневматическое ружье

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученик 9 "А" класса школы подмосковной Ивантеевки, выстреливший в учительницу после ее замечания, был задержан, у него обнаружены два самодельных взрывпакета и пневматическое ружье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Устроившего стрельбу подростка задержали. У него были обнаружены два самодельных взрывпакета и пневматическое ружье", - сказал источник.