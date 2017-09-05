Дело о стрельбе в подмосковной школе передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о стрельбе в школе в подмосковной Ивантеевке и нападении ученика 9 "А" класса с топором на учительницу передано в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России уголовное дело по факту инцидента в одной из школ в городе Ивантеевка для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК", - сказала она.

Ранее СК направил на место происшествия для оказания практической помощи сотрудника центрального аппарата СК.

По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое пронес под плащом. В классе он достал его и выстрелил в сторону учительницы. "Подростки испугались, трое выпрыгнули из окна, по предварительным данным, у одного мальчика перелом, у двоих - ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает", - сказала Петренко. Учительница была прооперирована, ее состояние удовлетворительное.

Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). "В рамках расследования будут изучены круг общения несовершеннолетнего, его окружение, детально рассмотрены его поведение и увлечения в последнее время. Кроме того, в обязательном порядке будет дана жесткая правовая оценка действиям руководства школы, которое должно обеспечивать организацию безопасности в учебном заведении, а также органов системы профилактики", - добавила представитель СК.

ТАСС/Ruptly