Стрелявший в Ивантеевке ученик кричал, что "ждал этого три года"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученик, устроивший стрельбу в одной из школ Ивантеевки, после удара учительницы по голове кухонным топориком, выстрелил в нее, выкрикивая, что "ждал этого три года".

Об этом во вторник сообщила сама учительница Любовь Калмыкова в эфире телеканала "Россия 24".

"Это было после звонка. Он кричал что-то вроде: "Я ждал этого три года". Но он меня не знает так долго. Меня стукнули по голове тесаком для разделки мяса, а потом выстрелили в лицо", - сказала она.

По предварительным данным СК, 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое пронес под плащом. В классе он достал его и выстрелил в сторону учительницы.

"Подростки испугались, трое выпрыгнули из окна, по предварительным данным, у одного мальчика перелом, у двоих - ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает", - сказала ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной.