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Стрелявший в Ивантеевке ученик кричал, что "ждал этого три года"

Происшествия
5 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Такое заявление сделала пострадавшая в результате нападения учительница

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Здание школы №1 в Ивантеевке

Здание школы №1 в Ивантеевке

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученик, устроивший стрельбу в одной из школ Ивантеевки, после удара учительницы по голове кухонным топориком, выстрелил в нее, выкрикивая, что "ждал этого три года".

Об этом во вторник сообщила сама учительница Любовь Калмыкова в эфире телеканала "Россия 24".

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"Это было после звонка. Он кричал что-то вроде: "Я ждал этого три года". Но он меня не знает так долго. Меня стукнули по голове тесаком для разделки мяса, а потом выстрелили в лицо", - сказала она.

По предварительным данным СК, 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое пронес под плащом. В классе он достал его и выстрелил в сторону учительницы.

"Подростки испугались, трое выпрыгнули из окна, по предварительным данным, у одного мальчика перелом, у двоих - ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает", - сказала ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сейчас несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции, с ним уже начали работать следователи, которые будут выяснять мотивы его поступков. На данный момент известно, что семья мальчика является благополучной.

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