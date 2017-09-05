Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд 13 сентября допросит экс-губернатора Никиту Белых

Происшествия
5 сентября, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Судебное следствие будет проходить в порядке, предложенном стороной гособвинения, в том числе будут допрошены предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы, начавший во вторник рассматривать дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, допросит его в первую очередь, 13 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу суд допросить меня в первую очередь", - сказал Белых. Суд учел пожелания обвиняемого, и он будет допрошен в первую очередь.

Далее судебное следствие будет проходить в порядке, предложенном стороной гособвинения, в том числе будут допрошены предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер.

Защита просила суд вызвать на допрос генерала ФСБ Олега Феоктистова, так как он руководил оперативной группой при задержании чиновника. Но суд данное ходатайство пока оставил без удовлетворения, как заявленное преждевременно.

Белых обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взятки на общую сумму €600 тыс.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Никиты Белых Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Персоны
Белых, Никита Юрьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
2
Подросток устроил стрельбу в школе в Ивантеевке
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Случаи стрельбы в российских школах с 2013 года. Досье
5
Стрелявший в Ивантеевке ученик кричал, что "ждал этого три года"
6
Путин: в КНДР "траву будут есть", но не откажутся от ядерной программы
7
Мэрия Москвы формализовала порядок выхода домов из программы реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама