Суд 13 сентября допросит экс-губернатора Никиту Белых

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы, начавший во вторник рассматривать дело бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, допросит его в первую очередь, 13 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Прошу суд допросить меня в первую очередь", - сказал Белых. Суд учел пожелания обвиняемого, и он будет допрошен в первую очередь.

Далее судебное следствие будет проходить в порядке, предложенном стороной гособвинения, в том числе будут допрошены предприниматели Альберт Ларицкий и Юрий Судгаймер.

Защита просила суд вызвать на допрос генерала ФСБ Олега Феоктистова, так как он руководил оперативной группой при задержании чиновника. Но суд данное ходатайство пока оставил без удовлетворения, как заявленное преждевременно.

Белых обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взятки на общую сумму €600 тыс.

Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.