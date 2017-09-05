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В связи с ЧП в ивантеевской школе возбуждено дело о халатности

Происшествия
5 сентября, 15:03 дата обновления: 5 сентября, 15:11 UTC+3
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Материал из 1 страницы

В связи с ЧП в ивантеевской школе возбуждено дело о халатности - прокурор.

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Стрельба в школе в Ивантеевке
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