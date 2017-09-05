Предприниматель, захвативший заложников в "Ситибанке" в Москве, дал показания в суде

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Арам Петросян, захвативший в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, в ходе допроса заявил, что осуждает терроризм. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Московского окружного военного суда, где во вторник ожидаются прения сторон по уголовному делу Петросяна.

"Я категорически не признаю терроризм, и сам я не террорист, а изобретатель и предприниматель", - сказал подсудимый, отвергнув утверждение следствия, что он из-за кредитов пошел на преступление. "С 2014 года у меня задолженность в банках на общую сумму 2 млн рублей, но совсем не это меня сподвигло на захват заложников, а [сделано это] для привлечения внимания общественности к теме банкротства", - подчеркнул Петросян.

По его словам, во время удержания заложников в "Ситибанке" он не запрещал им пользоваться мобильными телефонами, так как "хотел поднять больше шума, чтобы достучаться до президента". "Рано или поздно в другой стране воплотят мои предложения признать банкротство болезнью и создадут соответствующие институты на государственном уровне для помощи так называемым больным", - отметил он.

Кроме того, Петросян рассказал в суде, как изготовил муляж взрывного устройства и как вел себя при захвате отделения банка. "Муляж бомбы я изготовил из двух автомобильных аптечек, примотал их скотчем друг к другу, засунул одну рацию и соль туда и повесил это на шею, а другую рацию взял в руки. Войдя в банк, я закричал: "Всем оставаться на своих местах, я не грабитель, и это не ваша война, нажимайте на кнопку и вызывайте полицию", - рассказал Петросян.

Он обвиняется в захвате заложников и угрозе совершения взрыва (ч. 2 ст. 206 и ч. 1 ст. 205 УК РФ). Петросян частично признал вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года он удерживал в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания, взрывное устройство оказалось муляжом.