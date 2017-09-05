Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник, который открыл стрельбу на уроке информатики в школе в подмосковной Ивантеевке, по предварительной информации, имел конфликтные отношения с пострадавшим преподавателем. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По предварительной информации, у подростка, который открыл стрельбу в школе, был конфликт с пострадавшим преподавателем", - сказала собеседница агентства, добавив, что в виду инцидента график работы школы на среду пока не известен.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила ТАСС, что по информации, полученной от одноклассников подростка, у него были конфликтные отношения и со сверстниками.

Ранее Мишонова сообщила, что в Подмосковье необходимо пересмотреть меры и стандарты безопасности в школах.

По сведениям аппарата уполномоченного, во время третьего урока школы в подмосковной Ивантеевке девятиклассник, вооруженный травматическим пистолетом и отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица от травматического пистолета. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна второго этажа школы.

Нападавший не состоял на учете в органах системы профилактики. Сейчас собирается информация о семье мальчика, уточняются все обстоятельства случившегося.