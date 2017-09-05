Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем

Происшествия
5 сентября, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Также, по информации, полученной от одноклассников подростка, у него были конфликтные отношения и со сверстниками

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Девятиклассник, который открыл стрельбу на уроке информатики в школе в подмосковной Ивантеевке, по предварительной информации, имел конфликтные отношения с пострадавшим преподавателем. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По предварительной информации, у подростка, который открыл стрельбу в школе, был конфликт с пострадавшим преподавателем", - сказала собеседница агентства, добавив, что в виду инцидента график работы школы на среду пока не известен.

Читайте также новости по теме:
Стрельба в школе в Ивантеевке
© Сергей Савостьянов/ТАСС

Подросток в школе в Ивантеевке выстрелил в учителя после того как она выгнала его с урока

СК возбудил дело о хулиганстве после стрельбы в школе в Ивантеевке

Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила ТАСС, что по информации, полученной от одноклассников подростка, у него были конфликтные отношения и со сверстниками.

Ранее Мишонова сообщила, что в Подмосковье необходимо пересмотреть меры и стандарты безопасности в школах.

По сведениям аппарата уполномоченного, во время третьего урока школы в подмосковной Ивантеевке девятиклассник, вооруженный травматическим пистолетом и отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица от травматического пистолета. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна второго этажа школы.

Нападавший не состоял на учете в органах системы профилактики. Сейчас собирается информация о семье мальчика, уточняются все обстоятельства случившегося.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
2
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
5
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире
6
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
7
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама