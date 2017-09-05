Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ивантеевская школа №1 была оборудована тревожной кнопкой

Происшествия
5 сентября, 16:02 дата обновления: 5 сентября, 16:07 UTC+3 ИВАНТЕЕВКА область/ 5, сентября. /ТАСС

После ЧП школа закрыта и до сих пор оцеплена

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Школа №1 в подмосковной Ивантеевке, где подросток напал на учительницу, была оборудована тревожной кнопкой, в ней дежурили сотрудники частного охранного предприятия. Об этом журналистам на месте ЧП сообщил прокурор Ивантеевки Cергей Кошелев.

ТАСС/Ruptly

"Школа оборудована тревожной кнопкой", - сказал он.

В то же время школа не оборудована металлодетектором, сообщила сообщила мать двух учеников школы Лилия Ермолина.

"Охрана ничего не проверяет. Не так давно в школе поставили турникеты, проход в школу осуществляется только по пропускам. Металлодетектора на пункте охраны нет", - сказала она. По ее словам, черный вход в школу закрыт в целях антитеррористической безопасности.

Как передает корреспондент ТАСС, школа до сих пор оцеплена. Около входа на ее территории находятся сотрудники полиции. На месте дежурят журналисты и родители учеников.

Школа №1 Ивантеевки после инцидента во вторник закрыта.

15-летний ученик 9-го класса этой школы во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка учительница. Нападавший задержан.

После ЧП возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в школе в Ивантеевке
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД ФРГ: размещение миротворцев в Донбассе может стать шагом к отмене санкций против РФ
2
Стрелявший в Ивантеевке школьник конфликтовал с пострадавшим учителем
3
Устроивший стрельбу в Ивантеевке ударил учителя кухонным топориком
4
Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году
5
Путин подвел итоги саммита БРИКС и рассказал СМИ о своем видении ситуации в РФ и в мире
6
"Тверской стрелок" попросил суд приговорить его к смертной казни
7
Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама