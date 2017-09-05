Ивантеевская школа №1 была оборудована тревожной кнопкой

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Школа №1 в подмосковной Ивантеевке, где подросток напал на учительницу, была оборудована тревожной кнопкой, в ней дежурили сотрудники частного охранного предприятия. Об этом журналистам на месте ЧП сообщил прокурор Ивантеевки Cергей Кошелев.
"Школа оборудована тревожной кнопкой", - сказал он.
В то же время школа не оборудована металлодетектором, сообщила сообщила мать двух учеников школы Лилия Ермолина.
"Охрана ничего не проверяет. Не так давно в школе поставили турникеты, проход в школу осуществляется только по пропускам. Металлодетектора на пункте охраны нет", - сказала она. По ее словам, черный вход в школу закрыт в целях антитеррористической безопасности.
Как передает корреспондент ТАСС, школа до сих пор оцеплена. Около входа на ее территории находятся сотрудники полиции. На месте дежурят журналисты и родители учеников.
Школа №1 Ивантеевки после инцидента во вторник закрыта.
15-летний ученик 9-го класса этой школы во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка учительница. Нападавший задержан.
После ЧП возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности.