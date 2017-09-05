Школа в Ивантеевке возобновит работу 6 сентября

ИВАНТЕЕВКА, /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Школа в подмосковной Ивантеевке, где ученик 9 "А" класса устроил стрельбу, возобновит свою работу завтра. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из учащихся.

ТАСС/Ruptly

"Нам сказали, что только завтра будут пускать внутрь школы. Завтра с девяти утра начинаем учиться", - сказал он.

Он рассказал, что во вторник во время урока стали раздаваться хлопки, а по коридору пошел густой дым, запахло гарью. Сначала ученики, по его словам, подумали, что кто-то бросил петарду в туалете, потом началась экстренная эвакуация, уроки отменили.

"Когда мы спускались, хлопки продолжились. Ученики разбежались, несколько человек не успели забрать портфели, сменку и куртки", - добавил учащийся. Когда он вернулся в школу вместе с папой, чтобы забрать оставшиеся вещи, их не пропустили. Школа до сих пор оцеплена сотрудниками полиции, сказал учащийся.