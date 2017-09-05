Мособлдума примет участие в расследовании инцидента со стрельбой в подмосковной школе

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Московской областной думы примет участие в расследовании инцидента со стрельбой, которую устроил один из старшеклассников в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава регионального парламента Игорь Брынцалов.
"Я уже дал поручение профильному комитету Мособлдумы максимально подключиться к процессу и участвовать в расследовании инцидента. Нужно понять, как ученику удалось пронести оружие на территорию школы, были ли допущены ошибки со стороны охраны", - отметил он.
Председатель думы также прокомментировал заявления одноклассников стрелка, что подросток неоднократно приносил в школу оружие и угрожал нападением. "Если так, это уже серьезный вопрос и к воспитательному блоку, который такие предпосылки к трагедиям должен своевременно замечать", - сказал Брынцалов.
По предварительным данным, 15-летний ученик девятого класса в школе в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека - учительница и трое детей, которые, испугавшись, выпрыгнули из окна. В настоящее время нападавший задержан, жизни пострадавших ничего не угрожает.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко. Она добавила, что дело передано в центральный аппарат СК. Также ситуация находится под контролем губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.