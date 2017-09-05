AP: ураган "Ирма" достиг пятой категории мощности

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ТАСС, 5 сентября. Ураган "Ирма", сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг во вторник максимальной пятой категории мощности по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По его информации, ураган приближается к северо-востоку Карибского региона и движется по направлению к США.
Ранее сообщалось о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Флорида в связи с приближением к его побережью урагана "Ирма".
По данным The New York Times, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" достигла 165 миль (265 км) в час или 75 метров в секунду. Ураган продвигается на запад со скоростью 13 миль (20 км) в час или 5,8 метров в секунду.
Согласно прогнозам Центра, ураган "Ирма" может достигнуть территорий ассоциированного с США государства Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики и Гаити к середине среды, а южной части американского штата Флорида - в середине дня в субботу.