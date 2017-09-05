ЧП в Ивантеевке: 9-классник устроил стрельбу в школе, пострадали учительница и трое детей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученик 9 класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке явился во вторник на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья. Нападавший задержан и доставлен в полицию.

Четырем пострадавшим - учительнице и трем ученикам - оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает.

Правоохранительным органам предстоит не только установить все обстоятельства инцидента и степень виновности девятиклассника, но и дать правовую оценку деятельности руководства школы, которое должно обеспечивать безопасность в учебном заведении.

С ружьем и топориком

Информация из Ивантеевке поступает достаточно противоречивая, тем не менее, в общих чертах установить картину чрезвычайного происшествия возможно.

Известно, что 15-летний ученик 9 класса явился в школу с кухонным топориком и пневматическим ружьем, которые он пронес под плащом. По словам родителей учеников, школа не оборудована металлодетектором, хотя недавно на входе были поставлены турникеты и проход в здание осуществляется по пропускам.

Войдя в класс, школьник ударил учительницу топориком по голове, после чего открыл стрельбу из пневматики. "Это было после звонка, он кричал что-то вроде: "Я ждал этого три года". Но он меня не знает так долго. Меня стукнули по голове тесаком для разделки мяса, а потом выстрелили в лицо", - сказала сама пострадавшая - учительница информатики Любовь Калмыкова - в эфире телеканала "Россия 24".

По предварительным данным, в результате нападения у нее сотрясение мозга и открытая черепно-мозговая травма.

По некоторым сведениям, школьник не только вел стрельбу, но и взрывал то ли петарды, то ли самодельные взрывные устройства небольшой мощности. Напуганные стрельбой подростки пытались спрятаться, трое учеников выпрыгнули в окна класса, расположенного на втором этаже школы, и получили травмы - переломы и ушибы.

Из благополучной семьи

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка и эвакуировали школьников, которых примерно полчаса продержали на школьном стадионе, после чего разрешили вернуться в здание и забрать вещи. Виновник инцидента был доставлен в отделение полиции, где его допросили в присутствии родителей. Стрелок происходит из благополучной семьи и не состоял на учете.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, подросток конфликтовал и с учителем, и с одноклассниками. По мнению психиатра-криминалиста, руководителя Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова, действия стрелка были не спонтанными, а хорошо подготовленными. "Он готовился заранее, это безусловно. Это не внезапная вспышка ярости, гнева, а тщательно продуманное поведение", - сказал Виноградов ТАСС.

Эту версию подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах.

Дело на контроле

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию в Ивантеевке. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), причем для наиболее полного и объективного расследования дело передано в Главное следственное управление СК. Кроме того, по словам прокурора Ивантевки, Сергея Кошелева, возбуждено также уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"), в рамках которого предстоит установить ответственность руководителей школы.

Усилить безопасность

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, ЧП в Ивантеевке должно послужить поводом для пересмотра мер безопасности в образовательных учреждениях региона. "Конечно, это для нас большой урок, мы будем пересматривать меры безопасности, стандарты подхода к безопасности в школах", - сказала ТАСС Мишонова.

Омбудсмен также отметила, что в случившемся инциденте виноваты не только службы безопасности, а все субъекты профилактики экстремизма и жестокости среди подростков: "Здесь все виноваты. Значит, мы не доработали ни с родителями, которые по-прежнему не обращают внимания, чем заняты их дети, ни со школьными педагогами, которые тоже упускают из своего внимания школьные конфликты, не понимая, во что это может вырасти и куда может привести ребенка обозленного и замученного школьной травлей".

"События в Ивантеевке в очередной раз показали необходимость и неотложность мер по предупреждению детской жестокости", - заявила в свою очередь уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

За последние пять лет в школах России произошло более десяти инцидентов со стрельбой. Самым громким делом стало ЧП в московском районе Отрадное, где в феврале 2014 года ученик 10 класса застрелил учителя географии и сотрудника полиции, а другого полицейского тяжело ранил.