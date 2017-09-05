В Дагестане нейтрализован главарь банды, причастный к террористическим преступлениям

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Главарь бандитской группы уничтожен в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Дагестане в рамках контртеррористической операции нейтрализован одиозный бандглаварь", - сообщили в НАК. По данным НАК, "нейтрализованный бандит причастен к преступлениям террористической направленности".