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В Дагестане нейтрализован главарь банды, причастный к террористическим преступлениям

Происшествия
5 сентября, 17:36 UTC+3

Об этом сообщили в НАК

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Главарь бандитской группы уничтожен в ходе контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В Дагестане в рамках контртеррористической операции нейтрализован одиозный бандглаварь", - сообщили в НАК. По данным НАК, "нейтрализованный бандит причастен к преступлениям террористической направленности".

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