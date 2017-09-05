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Источник: в квартире устроившего стрельбу в Ивантеевке подростка идет обыск

Происшествия
5 сентября, 17:52 дата обновления: 5 сентября, 18:00 UTC+3

На месте работают оперативники уголовного розыска и следователи

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи и сотрудники полиции проводят обыск в квартире ученика, который устроил стрельбу в школе №1 Ивантеевки.

Как передает корреспондент ТАСС, в квартиру на улице Толмачева, где живет подросток, приехали оперативники уголовного розыска, следователи.

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"Начался обыск", - сказал источник в правоохранительных органах.

Следственные действия в квартире проходят в присутствии родителей подростка. Где в настоящее время находится сам мальчик, неизвестно

Корреспондент ТАСС также сообщает, что ранее был допрошен отец школьника. По выходе из отдела полиции мужчина отказался отвечать на вопросы журналистов. Соседи семьи школьника рассказали ТАСС, что они шокированы случившимся, поскольку подросток - спокойный интеллигентный мальчик. "Нормальный парень, в очках, интеллигентный. Спокойная семья", - сказала во вторник жительница подъезда, где проживает подросток.

Другая соседка заметила, что семья "живет в доме недавно, они купили здесь квартиру и только недавно переехали".

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