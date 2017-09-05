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Сергей Удальцов вызван на допрос в Следственный комитет РФ

Происшествия
5 сентября, 18:14 дата обновления: 5 сентября, 18:37 UTC+3

С чем это связано, в СК РФ не уточнили

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Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Оппозиционер Сергей Удальцов, освободившийся недавно из колонии, вызван на допрос в Следственный комитет РФ. Эту информацию ТАСС подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Его вызвали на допрос", - сказала она, не уточнив, с чем это связано.

Сергей Удальцов был освобожден из колонии 8 августа 2017 года. В июле 2014 года Мосгорсуд признал Удальцова и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков в Москве 6 мая 2012 года и попытке организации массовых беспорядков на территории России. Подсудимые были приговорены к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима каждый. В марте прошлого года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.

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