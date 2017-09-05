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Подростку, стрелявшему в школе в Ивантеевке, может грозить реальное наказание

Происшествия
5 сентября, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

В частности, по словам адвоката Дмитрия Аграновского, это возможно, если школьник оказывал сопротивление при задержании

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученику 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке, который явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья, может грозить реальный срок. Об этом сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский.

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Он пояснил, что действия школьника могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") при условии, если он оказывал сопротивление при задержании представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка. "По данной статье к уголовной ответственности можно привлечь человека уже с 14 лет, максимальное наказание - семь лет лишения свободы", - сказал адвокат, отметив, что из уголовной практики несовершеннолетних все же редко реально лишают свободы, а зачастую направляют в специальные учреждения. "Скорее всего, будет назначена экспертиза на проверку его вменяемости", - пояснил адвокат.

Аграновский добавил, что родителей подростка могут привлечь к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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В свою очередь адвокат Игорь Трунов отметил, что говорить об окончательной квалификации преступления в данном случае пока рано, потому что тяжесть квалификации будет определяться в зависимости от полученного пострадавшими вреда, от стоимости и количестве лечения. "Он несовершеннолетний, поэтому максимальный срок, который ему может грозить вне зависимости от квалификации и от того, сколько людей пострадало от его действий, 10 лет заключения", - пояснил адвокат. Он напомнил, что представлял потерпевших по делу о стрельбе в московской школе в Отрадном и связывает такие инциденты с проблемой в системе образования, а именно плохим финансированием вопросов безопасности и неквалифицированными кадрами.

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