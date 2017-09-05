Подростку, стрелявшему в школе в Ивантеевке, может грозить реальное наказание

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ученику 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке, который явился на уроки с оружием и напал на учительницу, после чего открыл стрельбу из пневматического ружья, может грозить реальный срок. Об этом сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский.

Он пояснил, что действия школьника могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") при условии, если он оказывал сопротивление при задержании представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка. "По данной статье к уголовной ответственности можно привлечь человека уже с 14 лет, максимальное наказание - семь лет лишения свободы", - сказал адвокат, отметив, что из уголовной практики несовершеннолетних все же редко реально лишают свободы, а зачастую направляют в специальные учреждения. "Скорее всего, будет назначена экспертиза на проверку его вменяемости", - пояснил адвокат.

Аграновский добавил, что родителей подростка могут привлечь к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В свою очередь адвокат Игорь Трунов отметил, что говорить об окончательной квалификации преступления в данном случае пока рано, потому что тяжесть квалификации будет определяться в зависимости от полученного пострадавшими вреда, от стоимости и количестве лечения. "Он несовершеннолетний, поэтому максимальный срок, который ему может грозить вне зависимости от квалификации и от того, сколько людей пострадало от его действий, 10 лет заключения", - пояснил адвокат. Он напомнил, что представлял потерпевших по делу о стрельбе в московской школе в Отрадном и связывает такие инциденты с проблемой в системе образования, а именно плохим финансированием вопросов безопасности и неквалифицированными кадрами.