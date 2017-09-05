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Над Атлантикой образовался новый шторм, получивший имя "Хосе"

Происшествия
5 сентября, 19:33 UTC+3 ТАСС

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что максимальная скорость ветра внутри шторма достигает 65 км/ч

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ТАСС, 5 сентября. Новый тропический шторм, получивший имя "Хосе", образовался во вторник над Атлантическим океаном. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

ТАСС/Reuters

Это десятый тропический шторм, сформировавшийся над Атлантикой в этом сезоне. Центр шторма "Хосе" находится в 2400 км к востоку от Малых Антильских островов. Максимальная скорость ветра внутри него достигает 65 км/ч (18 м/с). Он движется в направлении карибского острова Антигуа, а оттуда может направиться в сторону побережья США.

В настоящий момент над Атлантикой в направление США движется ураган "Ирма". Это самый сильный из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Во вторник "Ирма" достиг максимальной пятой категории силы по шкале Саффира - Симпсона.

Обрушившийся на Техас в ночь на 26 августа "Харви" стал самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. В результате разгула стихии погибли не менее 50 человек. Впоследствии "Харви" ослабел до шторма, а затем - до тропического циклона.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом.

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