В аэропорту Лос-Анджелеса из-за подозрительного предмета эвакуированы пассажиры

ТАСС, 5 сентября. Пассажиры одного из терминалов международного аэропорта Лос-Анджелеса (штат Калифорния) эвакуированы во вторник утром из-за подозрительного предмета.

"Пассажиры, прибывающие в международный терминал Тома Брэдли, эвакуированы из-за подозрительной находки. Используйте зону отправления, чтобы попасть в терминал. Избегайте нижних этажей, там проходит спецоперация", - говорится в официальном аккаунте воздушной гавани в Twitter. Отмечается, что инцидент сказался на графике полетов.

RT @laairportpd: TBIT arrivals evacuated due to suspicious item. Use departures level to access terminal, Avoid lower level police activity — LAX Airport (@flyLAXairport) 5 September 2017

По данным газеты Los Angeles Times, вызвавший эвакуацию предмет был обнаружен в 11:48 по местному времени (21:48 мск). Издание отмечает, что на месте ЧП работают саперы.