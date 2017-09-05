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В аэропорту Лос-Анджелеса из-за подозрительного предмета эвакуированы пассажиры

Происшествия
5 сентября, 22:57 UTC+3 ТАСС

На месте ЧП работают саперы, сообщает газета Los Angeles Times

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ТАСС, 5 сентября. Пассажиры одного из терминалов международного аэропорта Лос-Анджелеса (штат Калифорния) эвакуированы во вторник утром из-за подозрительного предмета.

"Пассажиры, прибывающие в международный терминал Тома Брэдли, эвакуированы из-за подозрительной находки. Используйте зону отправления, чтобы попасть в терминал. Избегайте нижних этажей, там проходит спецоперация", - говорится в официальном аккаунте воздушной гавани в Twitter. Отмечается, что инцидент сказался на графике полетов.

По данным газеты Los Angeles Times, вызвавший эвакуацию предмет был обнаружен в 11:48 по местному времени (21:48 мск). Издание отмечает, что на месте ЧП работают саперы.

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