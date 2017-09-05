В аэропорту Лос-Анджелеса из-за подозрительного предмета эвакуированы пассажиры

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ТАСС, 5 сентября. Пассажиры одного из терминалов международного аэропорта Лос-Анджелеса (штат Калифорния) эвакуированы во вторник утром из-за подозрительного предмета.
"Пассажиры, прибывающие в международный терминал Тома Брэдли, эвакуированы из-за подозрительной находки. Используйте зону отправления, чтобы попасть в терминал. Избегайте нижних этажей, там проходит спецоперация", - говорится в официальном аккаунте воздушной гавани в Twitter. Отмечается, что инцидент сказался на графике полетов.
RT @laairportpd: TBIT arrivals evacuated due to suspicious item. Use departures level to access terminal, Avoid lower level police activity— LAX Airport (@flyLAXairport) 5 September 2017
По данным газеты Los Angeles Times, вызвавший эвакуацию предмет был обнаружен в 11:48 по местному времени (21:48 мск). Издание отмечает, что на месте ЧП работают саперы.