AFP: в Париже преступники ограбили и избили бывшего члена правительства

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ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший французский государственный секретарь по вопросам государственной реформы Жан-Венсан Пласе подвергся вечером в субботу в Париже нападению трех грабителей. Об этом сообщили во вторник газета Le Parisien и AFP.
Согласно их данным, нападение произошло в одном из центральных кварталов столицы. Преступники сорвали с руки политика, являющегося в настоящее время сенатором, часы стоимостью €7 тыс. Также они отняли у него мобильный телефон и банковскую карту.
Кроме того, грабители избили Пласе. Они нанесли ему несколько сильных ударов по голове и спине. В результате политику сломали один из передних зубов, разбили губу. Пласе был доставлен в больницу, где врачи зашили ему лопнувшую губу.
Полиции не удалось задержать ни одного из преступников. AFP сенатор заявил: "Я очень люблю политику, однако это агрессивное нападение заставляет меня о многом задуматься". "Я решаю теперь, принимать ли мне участие в выборах в Сенат, которые назначены на 24 сентября", - сказал Пласе.