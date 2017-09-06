Вертолет МЧС вылетел к месту ДТП в Приамурье, в котором пострадали около 15 человек

ТАСС, 6 сентября. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно- спасательного центра МЧС России вылетел в Свободненский район Амурской области, где в среду в результате ДТП пострадали более 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

"В Свободненский район из Благовещенска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту находятся три реанимационные бригады и два травматолога Амурского территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авария произошла на федеральной трассе "Амур". Ранее пресс-служба УМВД по Амурской области сообщила, что здесь столкнулись грузовик "MAN" и "КамАЗ", который перевозил вахтовых рабочих. По данным ГУ МЧС, в вахтовом автомобиле находились 20 человек.

В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали не менее 15 человек, погибших нет. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.