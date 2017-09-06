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Обвиненная в Таджикистане в контрабанде монеты россиянка вылетела в Москву

Происшествия
6 сентября, 10:40 UTC+3 ТАСС

Таджикская авиакомпания полностью компенсировала стоимость перелета

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 сентября. Россиянка Татьяна Хужина, обвиненная в Таджикистане в контрабанде медной царской монеты XIX века, вылетела в среду вместе с дочерью из Душанбе в Москву. Как сообщило информационное агентство ASIA-Plus, таджикская авиакомпания, билетами которой Хужины не смогли воспользоваться в июне, полностью компенсировала им стоимость перелета.

"Я все равно люблю Душанбе, он навсегда останется для меня самым родным городом, я люблю таджикский народ за его доброту и отзывчивость. И мое отношение, несмотря на то, что со мной произошло, к моей родине и его народу не изменилось. Я буду очень скучать", - сказала Хужина агентству перед вылетом из Душанбе.

21 августа районный суд столицы Таджикистана приговорил россиянку к штрафу в размере 5 тысяч сомони (около $570) за попытку вывезти из страны двухкопеечную монету 1823 года. Ранее прокурор требовал для нее шестилетнего тюремного заключения. Половину штрафа оплатить Татьяне Хужиной помогло руководство компании "Газпромнефть-Таджикистан". После этого она получила на руки свои документы.

Татьяна Хужина родилась и выросла в Душанбе. Последние два года она постоянно проживала в Ярославской области и этим летом приехала в столицу Таджикистана в гости.

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