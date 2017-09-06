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Сечин: в деле Улюкаева не о чем говорить, было преступление

Происшествия
6 сентября, 9:33 UTC+3

Глава "Роснефти" подчеркнул, что бывший министр сам определил размер вознаграждения, "сам погрузил его в машину и сам уехал"

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не считает нужным обсуждать дело экс-министра Алексея Улюкаева, поскольку, на его взгляд, было совершено преступление.

"Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам погрузил его в машину и сам уехал. В соответствии с УК РФ, это преступление. Тут не о чем даже говорить", - сказал он журналистам.

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Темы
Борьба с коррупцией Дело Алексея Улюкаева Коррупционные скандалы
Персоны
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