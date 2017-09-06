Сечин: в деле Улюкаева не о чем говорить, было преступление

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не считает нужным обсуждать дело экс-министра Алексея Улюкаева, поскольку, на его взгляд, было совершено преступление.

"Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам погрузил его в машину и сам уехал. В соответствии с УК РФ, это преступление. Тут не о чем даже говорить", - сказал он журналистам.