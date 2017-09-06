Состояние пострадавшей при нападении в Ивантеевке учительницы средней тяжести

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Учительница, пострадавшая в результате нападения ученика в школе № 1 в Ивантеевке, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава Московской области.
"Она находится в больнице в состоянии средней тяжести", - сказал сотрудник пресс-службы.
В свою очередь в пресс-службе Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского ТАСС сообщили, что у пострадавшей диагностирован перелом лобной кости, пулевые ранения лица и головы.
Во вторник ученик девятого класса школы в Ивантеевке напал на учительницу во время урока информатики, а после этого стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадали четыре человека. Нападавшего задержала полиция. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности.