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Военный суд огласит приговор в отношении захватившего заложников в "Ситибанке" 7 сентября

Происшествия
6 сентября, 11:17 UTC+3 МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Подсудимый признал себя виновным в захвате заложников, но попросил оправдать его в терроризме

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский окружной военный суд 7 сентября огласит приговор в отношении предпринимателя Арама Петросяна, захватившего в прошлом году заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил юрист коллегии адвокатов "Карабанов и партнеры", представляющий интересы подсудимого, адвокат Станислав Мальцев.

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"Военный суд огласит приговор в отношении моего подзащитного Петросяна завтра в 10:00 мск", - сказал защитник.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил приговорить Петросяна к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый признал гражданский иск одного из потерпевших и заявил, что не поддерживает терроризм, попросив суд о вынесении более мягкого приговора.

По словам адвоката Мальцева, Петросян в среду, выступая с последним словом, попросил суд о снисхождении, а также просил "дать шанс быть полезным государству и народу". "Петросян признает себя виновным в захвате заложников, искреннее раскаивается и готов понести наказание. Кроме того, он просит прощения у всех потерпевших, но и просит оправдать его в терроризме, так как он не совершал террористического акта, не имел умысла и возможности причинить вред здоровью граждан", - отметил адвокат.

Предприниматель Арам Петросян обвиняется по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия") и ч. 1 ст. 205 ("Угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения") УК РФ. Подсудимый частично признал вину.

По версии следствия, вечером 24 августа 2016 года Арам Петросян пришел в отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, удерживал там четырех человек, угрожая взорвать предмет, похожий на взрывное устройство. Через несколько часов он отпустил всех заложников и вышел из здания. Взрывное устройство оказалось муляжом.

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