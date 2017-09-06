Суд 18 сентября огласит приговор механику лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы 18 сентября огласит приговор сотруднику компании "ЛифтГарант" электромеханику Алексею Белоусову, выполнявшему работы по техническому обслуживанию лифта в ЖК "Алые паруса", где погибла женщина. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Сергей Булаев.

"Хорошевский суд 18 сентября в 10:00 мск огласит приговор в отношении Белоусова", - сказал защитник.

По его словам, Белоусов, выступая в среду в суде с последним словом, не признал вину и просил вынести оправдательный приговор, "так как считает себя непричастным к трагедии". "Выступая сегодня с последним словом, Белоусов формально выразил родственникам соболезнования о случившимся, а своей вины не признал", - отметил адвокат.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Белоусова к 4 годам колонии общего режима, представитель потерпевшей стороны заявил гражданские иски на общую сумму 3 млн рублей. Подсудимый и его защита с заявленными исками не согласились.

В чем обвиняется

Белоусов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По версии следствия, в результате оказания Белоусовым услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, выраженного в некачественном аварийно-техническом обслуживании лифтов в ЖК "Алые Паруса", 14 января 2016 года произошло обрушение конструкций лифта. В результате погибла 36-летняя женщина.

По информации СМИ, в результате падения кабины лифта с седьмого этажа в жилом комплексе на Авиационной улице на северо-западе Москвы погибла Ирина Володина, дочь известного телеведущего Евгения Кочергина, которая собиралась на прогулку с двумя детьми.

По данным СК, в ходе расследования были проведены шесть комплексных судебных криминалистических экспертиз, а также судебно-медицинская экспертиза, выводы которых позволили установить причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и произошедшей аварией. По данным следователей, электромехаником не выполнялись нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации лифта.

Статья обвинения предусматривает наказание от штрафа в размере до 500 тыс. рублей до принудительных работ на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.