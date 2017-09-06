Раненную в школе в Ивантеевке учительницу прооперируют

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Учительница, пострадавшая в результате ЧП со стрельбой, произошедшего во вторник в Школе №1 подмосковной Ивантеевки, пробудет на лечении в Московском областном научно-исследовательском институте им. М. Владимирского (МОНИКИ) две-три недели, сегодня ей предстоит операция. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Анатолий Киселев.

По словам врача, курс лечения в стационаре при ушибе мозга составляет две-три недели.

"В силу того, что есть открытые раны..., чтобы не было никаких осложнений, нагноительных [процессов] особенно", - сказал он.

Врач также отметил, что пациентка в сознании. "В неврологическом статусе патологий не выявляется, больная вполне может обслуживать себя, но по медицинским стандартам она должна сейчас находится в постельном режиме", - сказал Киселев.

По его словам, потеря трудоспособности учительнице не грозит. "Она вернется в строй... по прежней своей специальности", - сказал врач.