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СМИ: в пригороде Парижа совершен преднамеренный наезд на автомобиле на полицейского

Происшествия
6 сентября, 14:09 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, сентября. /ТАСС

Сообщается, что двое полицейских попытались остановить машину, которая находилась в базе данных угнанных транспортных средств

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ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции разыскивают злоумышленника, совершившего умышленный наезд на полицейского. Об этом сообщает в среду телеканал BFM.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск) во время проведения сотрудниками полиции операции по розыску угнанной машины в департаменте Ивелин (регион Иль-де-Франс). Двое полицейских попытались остановить автомобиль, который находился в базе данных угнанных транспортных средств, однако водитель не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов и совершил наезд на одного из них.

В результате инцидента 20-летний полицейский получил серьезные травмы. В бессознательном состоянии он в срочном порядке был доставлен в местную больницу. По данным медиков, его состояние оценивается как критическое. Сообщается, что водитель скрылся с места преступления.

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