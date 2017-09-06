СМИ: в пригороде Парижа совершен преднамеренный наезд на автомобиле на полицейского

Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"Спорт 6 сентября, 15:20
ЦИК направит Зюганову материалы проверки по жалобе Рашкина на давление на выборах в МосквеПолитика 6 сентября, 15:15
Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 сентября, 15:04
Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего УралаНовости Урала 6 сентября, 15:00
Исполнитель хита Despacito Луис Фонси даст концерт в МосквеКультура 6 сентября, 14:54
Ученые из Красноярска выделили штамм бактерий, способных производить целлюлозуНаука 6 сентября, 14:51
Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 годаСпорт 6 сентября, 14:42
"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 14:39
Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноябряСпорт 6 сентября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции разыскивают злоумышленника, совершившего умышленный наезд на полицейского. Об этом сообщает в среду телеканал BFM.
Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск) во время проведения сотрудниками полиции операции по розыску угнанной машины в департаменте Ивелин (регион Иль-де-Франс). Двое полицейских попытались остановить автомобиль, который находился в базе данных угнанных транспортных средств, однако водитель не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов и совершил наезд на одного из них.
В результате инцидента 20-летний полицейский получил серьезные травмы. В бессознательном состоянии он в срочном порядке был доставлен в местную больницу. По данным медиков, его состояние оценивается как критическое. Сообщается, что водитель скрылся с места преступления.