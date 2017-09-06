СМИ: в пригороде Парижа совершен преднамеренный наезд на автомобиле на полицейского

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции разыскивают злоумышленника, совершившего умышленный наезд на полицейского. Об этом сообщает в среду телеканал BFM.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (11:00 мск) во время проведения сотрудниками полиции операции по розыску угнанной машины в департаменте Ивелин (регион Иль-де-Франс). Двое полицейских попытались остановить автомобиль, который находился в базе данных угнанных транспортных средств, однако водитель не подчинился требованиям сотрудников правоохранительных органов и совершил наезд на одного из них.

В результате инцидента 20-летний полицейский получил серьезные травмы. В бессознательном состоянии он в срочном порядке был доставлен в местную больницу. По данным медиков, его состояние оценивается как критическое. Сообщается, что водитель скрылся с места преступления.