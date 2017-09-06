Тело рабочего обнаружено под завалами в цехе по производству соли под Тулой

ТУЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело рабочего, который погиб в результате обрушения части стены цеха по производству соли в городе Новомосковск Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном следственном комитете.

"Труп мужчины 1989 года рождения обнаружен при проведении поисково-спасательных работ на месте обрушения цеха в городе Новомосковске Тульской области. Для выяснения всех обстоятельств случившего выехали следователи-криминалисты, сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД РФ по Тульской области", - сказали там.

По данным собеседника агентства, следователями возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

Стена цеха обвалилась в 06:40 мск, по данным тульского МЧС, площадь обрушения оставила 50 кв. м. ЧП произошло на производственной площадке, которая принадлежит компании "Руссоль", являющейся крупнейшим в РФ производителем пищевой соли.

В 2016 году "Руссоль" вложила порядка 2 млрд рублей в строительство и оснащение завода по выпуску пищевой и технической соли в городе Новомосковск Тульской области. По предварительным расчетам, объемы производства - от 150 до 200 тыс. тонн в год.