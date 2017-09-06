В Чите сошли с рельсов 14 вагонов поезда

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вагоны поезда сошли с рельсов в Чите и опрокинулись.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На перегоне "Антипиха - Чита-2" на нечетном пути железной дороги произошел сход с рельсов 14 вагонов - 11 платформ и три пассажирских вагона. 10 из них опрокинулись", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.

По словам собеседника агентства, движение поездов на четном пути не ограничено. "Ведутся аварийно-восстановительные работы. На месте работает восстановительный поезд", - добавил источник.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.