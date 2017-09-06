Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 57.34
€ 68.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Чите сошли с рельсов 14 вагонов поезда

Происшествия
6 сентября, 15:07 дата обновления: 6 сентября, 15:08 UTC+3

Данных о пострадавших не поступало

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вагоны поезда сошли с рельсов в Чите и опрокинулись.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На перегоне "Антипиха - Чита-2" на нечетном пути железной дороги произошел сход с рельсов 14 вагонов - 11 платформ и три пассажирских вагона. 10 из них опрокинулись", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.

По словам собеседника агентства, движение поездов на четном пути не ограничено. "Ведутся аварийно-восстановительные работы. На месте работает восстановительный поезд", - добавил источник.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Комиссия ООН обвинила Дамаск в применении химоружия
2
"Калашников" создал полноценную замену пистолету Макарова
3
Сирийские войска выиграли у ИГ сражение за Дейр-эз-Зор
4
Ученые впервые обнаружили в Арктике следы массового вымирания жизни на Земле
5
Захарова: представители США "беспредельничают" в генконсульстве РФ в Сан-Франциско
6
Кабмин ФРГ поддержал идею отправки миротворцев ООН в Донбасс
7
Боевой корабль ВМФ РФ впервые прошел под аркой Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама