В Чите сошли с рельсов 14 вагонов поезда

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вагоны поезда сошли с рельсов в Чите и опрокинулись.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"На перегоне "Антипиха - Чита-2" на нечетном пути железной дороги произошел сход с рельсов 14 вагонов - 11 платформ и три пассажирских вагона. 10 из них опрокинулись", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.
По словам собеседника агентства, движение поездов на четном пути не ограничено. "Ведутся аварийно-восстановительные работы. На месте работает восстановительный поезд", - добавил источник.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.