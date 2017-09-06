Около 1 тыс. человек эвакуированы из ТЦ "Европарк" на западе Москвы из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около тысячи человек эвакуированы из-за угрозы взрыва из торгового центра "Европарк" на Рублевском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в ТЦ "Европарк" пр адресу: Рублевское шоссе, дом 62. Из здания эвакуированы около тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

Проводится проверка здания, на место вызваны кинологи.